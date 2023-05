LIVE – Giro d’Italia 2023, undicesima tappa Camaiore-Tortona: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della tappa numero 11 del Giro d’Italia 2023, la Camaiore-Tortona di 219 chilometri. La Corsa Rosa prosegue con una frazione molto lunga, che potrebbe vedere protagonisti i velocisti del gruppo. Attenzione però anche agli attacchi da lontano, con la fuga che potrebbe trovare terreno fertile sui GPM di giornata. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamenti live in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla.

17.00 – PASCAL ACKERMANN VINCE A TORTONA! Rimonta folle di Jonathan Milan che era indietrissimo ed è secondo!

16.59 – Ultimo chilometro!

16.58 – Caduta in gruppo! Già dentro i 3 km, non ci saranno problemi per la classifica generale

16.55 – Termina a 5 km dalla conclusione la fuga di Rex, dopo circa 210 km di avanscoperta! Ora gruppo lanciatissimo verso la volata!

16.41 – Uomini Trek in testa al gruppo per Mads Pedersen. Rex rimane con 24″ a 16 km dall’arrivo

16.39 – Rex stacca Stojnić, ultimo allungo per i fuggitivi che oggi sembrano condannati

16.30 – Gruppo lanciatissimo adesso, 25 km alla conclusione con ancora 50″ per Rex e Stojnić

16.20 – Intanto nella fuga si sono avvantaggiati Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty) e Veljko Stojnić (Team Corratec – Selle Italia) che mantengono un minuto di vantaggio sul gruppo che ora organizzerà l’ultimo inseguimento

16.18 – Velocisti rientrati nella discesa, bel tentativo di Zana e compagni ma la salita era troppo breve per incidere sulla corsa. Ancora 35 km al traguardo di Tortona

16.11 – Passaggio in vetta al GPM, gruppo maglia rosa composto da appena 30-35 unità! Grande lavoro di Zana, ma i velocisti dovrebbero poter rientrare

16.08 – Aumento dell’andatura in gruppo sulla spinta del Team Jayco Alula: in testa il campione italiano Filippo Zana, che lavora per Michael Matthews. Obiettivo eliminare qualche velocista, oltre a Groves che è già staccato da inizio giornata

16.02 – E’ il momento del terzo e ultimo GPM di giornata, il quarta categoria del Passo della Castagnolla: si scollina a quota 583 metri sul livello del mare

15.58 – Veljko Stojnić si prende anche il traguardo volante

15.54 – Prosegue la tappa, che tanto per cambiare ha ritrovato la pioggia. Mancano 52 km all’arrivo, fuggitivi che restano con 1’49” di vantaggio sul gruppo

15.48 – IL VIDEO DELLA CADUTA DI GEOGHEGAN HART

15.44 – Caduta rovinosa anche per Oscar Rodriguez (Movistar), che a sua volta lascia la Corsa Rosa!

15.39 – Tao Geoghegan Hart si ritira, l’inglese entra in ambulanza sulla barella!

15.38 – Il Giro sta probabilmente per perdere uno dei suoi protagonisti più attesi! A terra anche Thomas e Roglic, che però sono ripartiti

15.34 – CADUTA DI GEOGHEGAN HART! L’inglese rimane atterra, momento importantissimo nella discesa di Colla di Boasi

15.22 – I fuggitivi transitano sul GPM di Colla di Boasi, che viene vinto da Veljko Stojnić davanti a Filippo Magli

15.10 – Poco più di 80 km alla conclusione, meno di due minuti di vantaggio per i sei battistrada che stanno percorrendo il GPM di Colla di Boasi.

15.05 – In testa al gruppo diverse squadre, adesso si fanno vedere anche gli UAE Emirates per Ackermann e la Movistar per Gaviria

14.45 – Tra poco la corsa approccerà il secondo GPM dei tre in programma oggi: la Colla di Boasi (3° categoria) misura 9,2 km con una pendenza media del 4,4%.

14.30 – Gruppo che sembra in controllo, mentre nel primo GPM di giornata era già sembrato in difficoltà Kaden Groves. La probabile volata potrebbe quindi perdere uno dei protagonisti più attesi

14.10 – A 120 km dall’arrivo il vantaggio dei fuggitivi supera i tre minuti. Ricordiamo che in testa ci sono Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Alexander Konychev (Team Corratec – Selle Italia), Veljko Stojnić (Team Corratec – Selle Italia), Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) e Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty).

14:00 – 2’45” il vantaggio dei sei fuggitivi sul gruppo.

13:55 – Stojnic passa per primo anche al GPM del Passo del Bracco.

13:25 – Inizia la salita verso Passo del Bracco.

13:15 – Milan batte Pedersen in volata e guadagna un punticino utile per la maglia ciclamino.

13:12 – Al primo traguardo volante transita per primo Stojnic.

13:00 – Vantaggio già sceso a 2’20” quando mancano 163 chilometri all’arrivo.

12:50 – 44,9 Km/h la media della prima ora di corsa.

12:30 – Il gruppo dopo un’iniziale fase di stallo ha iniziato ad uamentare l’andatura e ora il distacco non sale più. Siamo attorno ai 3’30”.

12:10 – Il gruppo ha lasciato andare i fuggitivi, che hanno già quattro minuti di vantaggio.

12:00 – Il primo sembra già quello giusto: Thomas Champion, Diego Pablo Sevilla, Laurent Rex, Filippo Magli, Alexander Konychev e Veljko Stjonic stanno guadagnando sul gruppo.

11:55 – Iniziano i tentantivi di fuga.

11:50 – Partiti!

11:30 – Buongiorno, amici di Sportface. Undicesima tappa di questo Giro e finalmente c’è un po’ di sole alla partenza. I corridori stanno raggiungendo il via ufficiale.