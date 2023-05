Federica Pellegrini: “Non siamo nati per vivere nell’acqua, ho vissuto bene il ritiro”

Federica Pellegrini, ospite a ‘Che tempo che fa’, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo ‘Oro’, pubblicato con la casa editrice ‘La nave di Teseo’. “Non siamo nati per vivere nell’acqua – ha esordito l’ex campionessa azzurra –. Per questo parlo di qualcosa di innaturale quando mi riferisco ai miei vent’anni vissuti nelle piscine col cloro. Il contatto col mare? Per me è sempre stato più difficile. Il ritiro l’ho vissuto bene, poi in acqua sono tornata poche volte. È difficile, dopo tanti anni passati in piscina”.

Ospite della trasmissione condotta da Fabio Fazio, c’è stato anche il suo ex allenatore e attuale marito Matteo Giunta, che con Federica Pellegrini ha preso parte, su Sky, al reality ‘Pechino Express’. “Conoscendola, è di certo delusa per non aver vinto -, ha detto il marito della campionessa veneta –. È una manica dell’ordine? Sì, ogni tanto mi dice ‘domani sistemo tutto’ ma per me, in realtà, è tutto in ordine”.