Giro d’Italia 2023, un cane provoca una caduta in gruppo: a terra Remco Evenepoel (VIDEO)

Paura per Remco Evenepoel, che è caduto dopo circa 20 chilometri della quinta tappa del Giro d’Italia, da tripalda a Salerno. Tanta pioggia sul percorso bagnato e come se non bastasse un cane lasciato libero ha causato una caduta in mezzo al gruppo. Un corridore della Soudal Quick-Step, Ballerini, cercando di evitarlo è caduto, provocando poi la scivolata di un altro paio di corridori. Tra questi, il suo compagno di squadra ed ex maglia rosa di questo Giro. Evenepoel è rimasto a terra per più di un minuto, poi con calma si è rialzato ed è risalito in bici. Scortato da quattro compagni di squadra ora sta rientrando il gruppo.

NOOOO! Un cane libero si butta in strada: Ballerini non riesce ad evitarlo e cade. Dietro di lui finisce a terra anche Remco Evenepoel 😱🐶 Dopo qualche attimo di preoccupazione, Remco riparte 😰#EurosportCICLISMO | #GirodItalia | #Giro pic.twitter.com/7l7gPHkU1H — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 10, 2023