Clemente Russo: “Giuntoli alla Juventus? Anche il Napoli rappresenta il top”

Lo scudetto del Napoli ha portato ancora festeggiamenti e porterà ancora feste in quel del capoluogo campano. Uno dei tifosi partenopei, Clemente Russo, ha parlato ai microfoni della stampa a margine della presentazione del Progetto “Sport di tutti – carceri” tenutosi presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia “G.Stefanelli. Queste le parole di Clemente Russo.

Sullo scudetto del Napoli: “Lo scudetto è solo la ciliegina sulla torta di una Napoli che è prima su tutto, dai cantautori ai rapper, dai set cinematografici alle serie tv. Non è che la coronazione di tutto questo. Non è uno scudetto che cambia il modo di pensare su Napoli. Erano anni che il Napoli stava cambiando, è un ulteriore modo per farci conoscere al mondo intero ancora di più”

Sul possibile addio di Giuntoli in direzione Juventus: “Resta sempre la Signora, ma anche il Napoli adesso fa parte delle grandi. Questa squadra può fare il bis e fare bene anche in Champions, è un team giovane che ha fame. La differenza principale con gli scudetti degli anni ’90 è che all’epoca c’era Maradona e oggi Kvaratskhelia e Osimhen non sono Diego“.