Giro d’Italia 2023: tegola Jumbo-Visma, Gesink e Foss out perché positivi al Covid

L’olandese Robert Gesink e il norvegese Tobias Foss sono risultati positivi al Covid-19 e sabato non saranno al via al Giro d’Italia 2023 dove avrebbero dovuto far parte del team della Jumbo-Visma a supporto di Primoz Roglic. Al loro posto presenti Jos van Emdem e l’australiano Rohan Dennis. Gesink e Foss, che avevano già dovuto abbandonare il Giro di Romandia, salteranno così la corsa rosa, e si uniscono a Wilco Keldermann che per una caduta non ci sarà e che verrà sostituito invece da Sepp Kuss. Completano la squadra di Roglic al Giro Koen Bouwman, Jan Tratnik, Michel Hessmann ed Edoardo Affini.