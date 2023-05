La ciclista transgender Austin Killips vince il Tour of the Gila. Thompson: “Come Lia Thomas”

di Redazione 15

Si chiama Austin Killips, ha 27 anni, nativa di Chicago, ed è la prima atleta transgender a vincere una gara del calendario ufficiale Uci. Al Tour of the Gila (New Mexico), Killips si è aggiudicata il titolo assoluto vincendo la quinta ed ultima tappa, oltre alla maglia di ‘Regina delle montagne’. Su Instagram l’atleta ha esultato: “Dopo una settimana di sciocchezze su Internet, sono particolarmente grata a tutti coloro che nello sport continuano ad affermare che Twitter non è la vita reale”.

“Austin è l’equivalente ciclistico di Lia Thomas”, ha detto al Telegraph Sport la tre volte olimpionica americana Inga Thompson, ex ciclista su strada, in riferimento alla nuotatrice statunitense. Lo scorso anno Thomas ha vinto un titolo collegiale femminile degli Stati Uniti nel nuoto dopo essersi classificata 554a a livello nazionale nella categoria maschile equivalente. “Abbiamo più di 50 donne transgender in questo sport. E quello che sta succedendo, nell’indifferenza, è che le donne se ne vanno”, ha detto Thompson.