Sardegna Open, Mattia Bellucci batte Diego Schwartzman: “L’ho studiato spesso”

Mattia Bellucci batte Diego Schwartzman in tre set 2-6 6-2 6-3 al primo turno del Sardegna Open. Sul Centrale del Tennis Club Cagliari l’inizio dell’azzurro è stato negativo: ha perso i primi 10 punti e per tutto il primo set è stato in balia della quinta testa di serie, raccogliendo le briciole. Poi il salto di livello per ribaltare le sorti del match. “Sono felicissimo – ha detto Bellucci dopo il successo più importante della sua carriera– per la vittoria contro un giocatore che ho sempre stimato molto. L’ho studiato spesso, vedendo tante sue partite, e me lo ricordo battere Nadal al Foro Italico. Scendere in campo contro di lui, perciò, non è stato semplice e all’inizio ho fatto tanta fatica a trovare il ritmo, giocando molto male. Ma dall’inizio del secondo set è andata meglio: ho cercato di entrare in partita provando a fare le cose semplici e ha funzionato. La smorzata? La usavo tanto da piccolo, poi l’avevo un po’ smarrita. Ma mi sono reso conto che può ancora essere un’arma importante, insieme al servizio”. Nel secondo turno di giovedì, per Bellucci ci sarà il derby con Giulio Zeppieri, suo coetaneo, mancino come lui. “Mi aspetto un match difficile, contro un avversario molto più abituato di me a giocare questo tipo di incontri. Sono certo – chiude – che sfide come queste mi serviranno per migliorare”.

RISULTATI

Singolare. Primo turno:

Giulio Zeppieri (Ita) b. Andrea Vavassori (Ita) 7-6 4-6 6-4

Thanasi Kokkinakis (Aus) b. Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-4 6-3

Taro Daniel (Jpn) b. Aleksandar Kovacevic (Usa) 6-1 4-6 6-1

Mattia Bellucci (Ita) b. Diego Schwartzman (Arg) 2-6 6-2 6-3.

Doppio. Primo turno:

Erler/Miedler (Aut) b. Cacic/Nedovyesov (Srb/Kaz) 7-6 6-4.