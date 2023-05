Giro d’Italia 2023, team manager QuickStep sul Sud Italia: “Sembrava di stare in Colombia”

Intervenuto a Radio 1, il team manager della Soudal-Quick-step, Patrick Lefevere, è stato piuttosto critico nei confronti dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2023, in cui Evenepoel è caduto dopo che un cane gli ha tagliato la strada: “Cose del genere non dovrebbero accadere. Sul percorso ho visto almeno quindici cani randagi. É tipico del Sud Italia, non esagero quando dico che sembrava di essere in Colombia. Un ciclista non può tenere conto di tutto, ma deve anche sperare nella buona volontà delle persone e della polizia“.

Parole che ovviamente non sono passate inosservate e alle quali è seguita la risposta di Paolo Bettini: “Patrick dice sempre quello che gli passa per la testa. La verità è che le strade del Sud sono difficili per le buche o per l’asfalto, non per i cani. Se poi cade qualche goccia allora ecco che si finisce per terra. Ciò che è successo ieri accade anche in Francia o in Spagna. Probabilmente se ieri ci fosse stato il solle non sarebbe accaduto nulla. Cose del genere fanno parte del gioco“.