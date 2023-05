Internazionali d’Italia 2023, Edberg e Navratilova riceveranno la Racchetta d’oro

Nella giornata di domani alle 18:45, sul Campo Centrale degli Internazionali d’Italia 2023, lo svedese Stefan Edberg riceverà la Racchetta d’oro, riconoscimento che la Federazione Italiana Tennis e Padel assegna, dal 2006, ai tennisti che hanno scritto la storia di questo sport. A consegnare il premio sarà l’ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola Pietrangeli, alla presenza del Vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Isidoro Alvisi.

Edberg nel corso della sua lunga carriera è stato numero uno del mondo, 6 volte campione Slam, un titolo alle Nitto ATP Finals del 1989, 4 Coppe Davis con la Nazionale svedese, un bronzo alle Olimpiadi di Seoul 1988, un Grande Slam Juniores (unico di sempre a riuscirci) e, insieme a John McEnroe, unico giocatore dell’era Open a essere salito in vetta sia al ranking singolare sia a quello di doppio.

Non solo Edberg, però, poiché anche Maria Navratilova riceverà la Racchetta d’oro nella giornata del 20 maggio, prima della finale del singolare femminile degli Internazionali Bnl d’Italia. Al termine della sua carriera la leggendaria campionessa ceca ha centrato un triplice record assoluto, sia a livello femminile che maschile, ovvero quello di maggior numero di titoli vinti, 344, maggior numero di titoli vinti in singolare, 167, e maggior numero di titoli vinti in doppio (177). I suoi 59 titoli Slam, tra cui 18 titoli in singolare, 31 in doppio e 10 in doppio misto, rimangono un record così come i suoi nove trofei in singolare a Wimbledon. Inoltre l’atleta di Řevnice è rimasta in testa al ranking di singolare Wta per 331 settimane, seconda soltanto a Steffi Graf a quota 377.