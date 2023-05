Napoli, De Laurentiis mostra un messaggio di Koulibaly: “Complimenti, Scudetto che aveva predetto da molto”

Il segreto del Napoli Campione d’Italia è anche il gruppo che non si è mai sciolto nemmeno difronte alle difficoltà e alle delusioni che pure ci sono state in una stagione quasi perfetta. Molti ex giocatori del Napoli, da lontano, hanno festeggiato la loro ex squadra che dopo ben 33 anni è riuscita nell’impresa di riportare il tricolore a Napoli. Uno di questi, è l’ex emblema Kalidou Koulibaly che, nella scorsa estate, si è trasferito al Chelsea. Il capitano senegalese ha voluto mandare un messaggio di augurio e complimenti a De Laurentiis per testimoniare l’attaccamento anche da lontano e da ex al Napoli.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha voluto poi pubblicare il messaggio di Koulibaly sul suo profilo Twitter: “Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli. Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli Sempre“.