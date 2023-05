Chi è Filippo Missori, il 2004 che Mourinho lancia a Bologna: dalla Romulea alla Conference

La Roma fa turn over e si affida al settore giovanile a Bologna in un match cruciale per la corsa europea, ma che si ritrova incastonato nel calendario tra le semifinali di Europa League. Tra i ‘bambini’ in campo al Dall’Ara c’è anche Filippo Missori, classe 2004, terzino della primavera campione in Coppa Italia. Missori ha mosso i suoi primi importanti passi grazie alla scuola calcio della storica Romulea. Al Campo Roma viene notato da Bruno Conti e nel 2013 l’allora direttore del settore giovanile giallorosso decide di portarlo da San Giovanni a Trigoria. L’esperienza alla Roma è accompagnata dal percorso in azzurro. Le selezioni giovanili lo notano rapidamente mentre vince i campionati con l’Under 15 e l’Under 17. Con l’Under 18 azzurra Missori arriva anche a vestire la fascia da capitano, mentre con l’Under 19 sono otto le presenze e un gol. Dall’arrivo di Josè Mourinho, il terzino classe 2004 inizia ad apparire sempre con più frequenza negli allenamenti della prima squadra. Venerdì 25 novembre 2021, durante la gara di Conference League Roma-Zorya Luhansk, Mourinho gli concede l’esordio al 75′. Al termine della gara lo Special One si avvicina e gli regala il pallone come cimelio di una serata indimenticabile. All’album dei ricordi si aggiunge il match tra Roma e Inter del 6 maggio. Al 93′ prende il posto di Zalewski e debutta in Serie A. Ora a Bologna arriva l’esordio dal 1′ in campionato. Missori si aggiunge al lungo elenco di calciatori della Romulea ad aver esordito in Serie A, insieme a nomi come Fabio Liverani, Lorenzo De Silvestri (oggi in campo contro di lui) e Davide Moscardelli.