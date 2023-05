Giro d’Italia 2023, risultati e classifica 18^ tappa: che colpo di Zana, Pinot beffato sul traguardo

La classifica e l’ordine di arrivo della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, in cui il campione italiano Filippo Zana del Team Jayco AlUla conquista la sua prima vittoria in un grande giro. Beffato ancora una volta il francese della Groupama-FDJ, Thibaut Pinot; terzo posto per l’altro transalpino Warren Barguil dell’Arkea Samsic. Sesta posizione per un ottimo Matteo Frigo, davanti ai pimpanti Geraint Thomas e Primoz Roglic, prede qualcosa Joao Almeida.

Dopo pochi chilometri cinque corridori provano ad andare in fuga, ma il gruppetto composto da Luis León Sánchez, Jack Haig, Alexandre Delettre, Ben Healy e Davide Gabburo, viene ripreso in breve tempo. La seconda fuga è quella buona, infatti, Aurélien Paret-Peintre, Vadim Pronskiy, Warren Barguil, Thibaut Pinot, Marco Frigo, Derek Gee e Filippo Zana staccano il plotone ed accumulano un vantaggio di oltre due minuti. Thibaut Pinot vince il primo GPM al Passo della Crosetta di giornata davanti a Marco Frigo e nel frattempo, insieme ai loro compagni di fuga, portano il vantaggio sul gruppo maglia rosa a più di cinque minuti.

A circa 45 km dalla conclusione Derek Gee vince il traguardo volante di Pieve di Cadore e mette in cascina preziosi punti per tenere vive le speranze di maglia ciclamino. Il gap tra battistrada e plotone tocca i sei minuti, ma una volta che si inizia a salire il distacco decresce in maniera costante. Il primo a staccarsi dal gruppo di testa è Pronskiy, mentre Pinot si aggiudica anche il al GPM di Forcella Cibiana. Con il passare dei chilometri soltanto Pinot e Zana riescono a restare al comando, lasciandosi alle spalle il resto della compagnia. Nello sprint finale un grande Zana fulmina Pinot e conquista il suo primo successo al Giro.

