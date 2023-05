Giro d’Italia 2023, risultati e classifica 16^ tappa: Almeida trionfa sul Monte Bondone, Thomas in rosa

Joao Almeida della UAE Emirats vince la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Sabbio Chiese-Monte Bondone di 203 km, battendo un ottimo Geraint Thomas della Ineos Grenadiers. Terzo posto, ma più staccato lo sloveno della Jumbo Visma Primoz Roglic. Ad ogni modo il britannico, in virtù di questo secondo posto, torna ad indossare la maglia rosa. Sesto posto per Damiano Caruso, che cerca di limitare i danni per restare in top ten nella classifica generale.

Dopo pochi chilometri un gruppetto composto da ventisette corridori riesce ad andare in fuga, guadagnando qualche minuto sul gruppo maglia rosa: Pronskiy, Benedetti, Konrad, Champion, Bais, Gabburo, Magli, Dalla Valle, Stojnic, A. Paret-Peintre, Haig, Skujins, Lastra, V.Paret-Peintre, Ulissi, Zana, Tonelli, Sivakov, Healy, Scaroni, Verona, Swift, Marcellusi, Milan, Hepburn, Marit. Healey vince il primo GPM di giornata, mentre nel secondo è Marcellusi ad avere la meglio; per quanto riguarda il traguardo volante Milan conquista preziosi punti in ottica maglia ciclamino. Ad un certo punto al comando della corsa restano soltanto in due, Pronskiy e Scaroni, che provano a difendere il loro vantaggio dagli uomini di classifica.

Una volta giunti nei 20 km finali, in cui spiccano delle complicate asperità, Filippo Zana e Carlos Verona restano da soli davanti a tutti, ma una volta che si inizia a salire sul Monte Bondone il gruppo maglia rosa rosicchia velocemente diversi secondi, fino a ricongiungersi con i primi. Il leader della classifica generale Bruno Armirail fa quel che può, ma alla fine è costretto a staccarsi, esattamente come Thibaut Pinot. Il gruppo di testa si riduce ulteriormente a soli sei corridori, ovvero Zana, Roglic, Kuss, Almeida, Thomas e Dunbar. A circa 4 km dal traguardo Almeida scatta e Thomas lo insegue, mentre gli altri quattro cedono il passo. Nello scatto finale il portoghese ha la meglio sul britannico, che però torna ad indossare la maglia rosa.

