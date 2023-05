LIVE – Giro d’Italia 2023, sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2023, che dopo il giorno di riposo apre la terza e ultima settimana con la Sabbio Chiese-Monte Bondone di 203 chilometri. Cinque GPM e oltre 5000 metri di dislivello complessivo per una tappa che promette davvero grande spettacolo e battaglia tra i big della generale. Sportface vi racconterà la giornata in tempo reale fin dalla partenza, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale che non vi faranno perdere nulla.

COME VEDERE LA TAPPA IN TV E STREAMING

SEDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

Segui il LIVE a partire dalle 11:05

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5