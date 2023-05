Juventus, Di Maria: “Sensazioni positive. Futuro? Stiamo parlando col club”

“Le sensazioni positive, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro l’Atalanta che ci dà tanta fiducia per domani. Ma le partite di Europa League come quelle di Champions sono differenti dal resto, sappiamo che il Siviglia in questa competizione è molto forte, cercheremo di fare il meglio possibile”. Così Angel Di Maria, alla vigilia della semifinale d’andata di Europa League fra Juve e andalusi, ai microfoni di Sky Sport. “Il rinnovo? Si dicono tante cose ma ora abbiamo la testa al Siviglia – replica il Fideo – Stiamo parlando col club, sono molto felice qui, poi vediamo che cosa succede. Ma non cambia niente se andremo in Champions o meno, è indifferente”.