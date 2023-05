Giro d’Italia 2023, Geraint Thomas: “Geoghegan Hart grave perdita, Roglic ha un taglio”

Geraint Thomas ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la più lunga di quest’anno con i suoi 219 km da Camaiore a Tortona. Il gallese è rimasto in maglia rosa, nonostante la caduta che lo ha coinvolto intorno ai -70 km dal traguardo e che ha portato al ritiro del compagno di squadra e co-capitano Tao Geoghegan Hart. “E’ una grave perdita per noi, Tao stava andando fortissimo e avrebbe potuto vincere il Giro per la seconda volta in carriera – ha spiegato Thomas – Io sono finito a terra colpendo un corridore della UAE Emirates ma ho avuto un atterraggio morbido. Tao è stato più sfortunato e anche Roglic ho visto che è caduto.” Proprio sulle condizioni del rivale sloveno, Thomas racconta: “Al traguardo gli ho chiesto come stesse, ha detto che sta bene anche se ha un taglio all’altezza dell’anca. Spero che possa continuare la corsa senza problemi.”

