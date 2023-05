Giro d’Italia 2023, Evenepoel positivo al Covid 19: “Un’esperienza speciale, sono molto dispiaciuto”

Il Giro d’Italia perde il suo protagonista numero uno. Evenepoel, infatti, finora aveva fatto un percorso perfetto che faceva pensare che il ciclista potesse essere il nuovo detentore della classica corsa italiana. Il covid lo ha fermato e gli impedirà di compiere l’ultimo, decisivo, passo finale.

Dopo la notizia della positività al Covid, Evenepoel ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere: “Sono davvero dispiaciuto di dover lasciare il Giro. Come parte del protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i miei compagni che si sono sacrificati così tanto in preparazione al Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane“.