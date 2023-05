Barcellona campione, tifosi Espanyol invadono per aggredire giocatori blaugrana che festeggiano (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 11

Il Barcellona ha battuto l’Espanyol 4-2 in trasferta nel derby vincendo il titolo di campioni di Spagna per la ventisettesima volta. La rivalità tra le du squadre è piuttosto accesa e evidentemente ai tifosi di casa non è andata giù la vittoria della squadra blaugrana davanti ai loro occhi. I tifosi dell’Espanyol si sono resi protagonisti di una brutta scena a fine partita. I supporter dei padroni di casa hanno fatto invasione di campo cercando di aggredire i ragazzi di Xavi, che erano in cerchio a festeggiare la vittoria. Si attendono sanzioni della federazione all’Espanyol.