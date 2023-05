Giro d’Italia 2023, Evenepoel: “Oggi è filato tutto liscio, domani vedremo se perdere la maglia”

“Oggi è filato tutto bene, tutto liscio. Sono concentrato in queste tappe. E’ piovuto e sul bagnato è difficile, le cose peggiori succedono in tappe così facili. Il piano è quello di provare a perdere la maglia rosa da un corridore che non possa vincere il Giro d’Italia. Dovremo analizzare molto bene la situazione che si crea domani”. Queste le dichiarazioni della maglia rosa, Remco Evenepoel, corridore della Soudal-Quick Step ai microfoni della Rai dopo la terza tappa del Giro d’Italia 2023, la Vasto-Melfi, di 216 chilometri.