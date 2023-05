Diffidati Sassuolo-Bologna, i neroverdi a rischio squalifica in vista dell’Inter

Il Sassuolo, dopo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale con la Lazio, è pronta a tornare in campo nel derby emiliano contro il Bologna valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di un incontro tra due formazioni di centro classifica, che sperano di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Nel prossimo turno gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno l’Inter e, per questo motivo, dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista dei diffidati figurano due calciatori: si tratta di Davide Frattesi e Kristian Thorstvedt che, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida con i nerazzurri.