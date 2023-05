Highlights Tortona-Trento 79-78, gara-1 playoff Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Antonio Di Cello 28

Un primo atto quello fra Tortona e Trento da far drizzare i capelli e vissuto nel vero e proprio senso della parola cardiopalma. Un match equilibratissimo in tutti e quattro quarti che ha visto prevalere il Tortona con una grandissima prestazione di Duam, di Macura e di Christon. Non basta un grandissimo Spagnolo a Trento per il primo atto del playoff fra queste due squadre. Queste tutte le emozioni del match.