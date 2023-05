Giro d’Italia 2023, diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 continua oggi con la sua diciassettesima tappa, che prevede 195 chilometri da Pergine Valsugana a Caorle. Si lasciano per poche ore le montagne e si arriva in riva al mare, per una frazione che potrebbe rappresentare l’ultima occasione per i velocisti prima della passerella finale di Roma. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della diciassettesima tappa dal chilometro zero è in programma per le ore 12:50, mentre l’arrivo in quel di Caorle è stato programmato dagli organizzatori del Giro tra le 17:00 e le 17:25 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia dalle reti Rai (prima RaiSport, poi RaiDue dalle 14) che da Eurosport, ma sarà visibile anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv e Dazn. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video, pagelle e tanto altro ancora.