Europa League: Fan Festival a Budapest il 30 e il 31 maggio

Si terrà a Budapest in vista della finale il Fan Festival della Uefa Europa League. L’evento si svolgerà martedì 30 e mercoledì 31 maggio in Piazza degli Eroi. In vista della finale di Uefa Europa League di questa stagione, che vedrà il Siviglia FC sfidare l’AS Roma alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, il 31 maggio 2023 alle 21, la capitale ungherese offrirà ai tifosi, ai visitatori e agli abitanti della città uno spirito calcistico festoso con un’abbondanza di attivitaàdi intrattenimento in Piazza degli Eroi (Hsok tere), uno dei luoghi simbolo nel cuore della città. La due giorni di festeggiamenti si aprirà martedì 30 maggio dalle 11.00 alle 23.00 e mercoledì 31 maggio dalle 11.00 alle 18.00. Il festival è aperto a tutte le età e la partecipazione è gratuita, anche per i visitatori senza biglietto della partita. Nell’ambito dell’offerta di intrattenimento, i tifosi potranno scattare una foto con l’iconico trofeo della Uefa Europa League, vedere un’esposizione di maglie, maglie giganti, freestyler e partecipare a diverse prove di abilità calcistica. Il programma prevede azioni di calcio su un mini campo a 5, tra cui partite di calcio di base e per disabili e una partita tra leggende ungheresi e Uefa. I partner commerciali Uefa offriranno la possibilità di vincere omaggi attraverso una serie di giochi e attività interattive, mentre i dj locali si esibiranno dal vivo sul palco in entrambe le giornate. Per sottolineare ulteriormente lo spirito calcistico della citta’ ospitante, due trofei giganti della Uefa Europa League saranno esposti dal 29 maggio al 1 giugno in due luoghi diversi, in Piazza Santo Stefano (Szent Istva’n te’r) e presso il Bastione dei Pescatori in Piazza della Trinità.