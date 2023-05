Dazn, nuovo accordo con Videocites: società contro i flussi illegali di dirette sportive

Dazn ha annunciato un accordo con Videocites, azienda tecnologica specializzata in soluzioni di rilevamento automatico dei contenuti sui social media, per intensificare la lotta contro il furto di proprietà intellettuale e i flussi illegali sui social media dei contenuti sportivi in diretta. Videocites utilizza algoritmi di riconoscimento video basati sull’intelligenza artificiale, consentendo di identificare rapidamente i flussi non autorizzati tra le vaste quantità di contenuti generati dagli utenti sulle piattaforme di social media, anche quando il video è stato manipolato o distorto dai pirati per aggirare i meccanismi di difesa. Sfruttando questa tecnologia in tempo reale si dovrebbe consentire a Dazn di rimuovere il 98% di flussi illegali individuati sui social media.