Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo la dodicesima tappa: Thomas resta in rosa

La classifica generale del Giro d’Italia 2023 aggiornata dopo la dodicesima tappa, la Bra-Rivoli di 185 chilometri. Non muta la situazione per quanto riguarda la maglia rosa, con Thomas leader della classifica generale e Roglic a due secondi, una frazione vinta da Nico Denz questa che invece ha fatto sì che mutassero i distacchi delle altre maglie, in particolare quella ciclamino, comunque di proprietà ancora di Milan. Resta sulle spalle di Bais la maglia azzurra del miglior scalatore, Joao Almeida detiene quella bianca del miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche aggiornate.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA TAPPA

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) 49h02’05” Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +2″ Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +22” Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +35″ Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +1’28” Lennard Kamna (GER/Bora-Hangrohe) +1’52” Edward Dunbar (IRL/Team Jayco AlUla) +2’32” Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) +2’32” Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) +2’36” Aurelien Paret-Peintre (FRA/AG2R Citroen Team) +2’48”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 164 punti Mads Pedersen (DEN/Trek-Segafredo) 140 punti Pascal Ackermann (UAE Emirate) 88 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Davide Bais (ITA/Eolo-Kometa Cycling Team) 104 punti Thibaut Pinot (FRA/Groupama – FDJ) 50 punti Karel Vacek (CZE/Corratec Selle Italia) 36 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA