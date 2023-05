Manchester United, Ten Hag: “Champions importante, Rashford da valutare”

“E’ importante qualificarsi per la Champions, dobbiamo vincere le partite che restano, a partire da quella col Bournemouth”. Lo ha detto il tecnico del Manchester United Erik Erik Ten Hag alla vigilia del prossimo match esterno in campionato e sul momento dei red devils. La sua squadra è quarta con un punto di vantaggio sul Liverpool, ma i reds hanno una gara da recuperare. “E’ tutto nelle nostre mani, per cui testa al campo”, ha aggiunto il tecnico olandese, costantemente aggiornato anche sulle trattative per il club: “Ne parlo con la dirigenza ogni giorno”. Poi sull’infermeria: “Varane è disponibile. McTominay? Vediamo l’ultimo allenamento, se ce la fa, sarà a disposizione. Rashford si è allenato tutta la settimana ma oggi ha riferito di non sentirsi bene. Dobbiamo vedere come si riprenderà in giornata e poi vedere domani”.