Giro d’Italia 2023, Bystroem positivo al Covid: stop precauzionale dal team

Il norvegese Sven Erik Bystroem non prenderà il via alla decima tappa del Giro d’Italia, come comunicato dal suo team, la Intermarché-Circus-Wanty. Bystroem aveva ricevuto il via libera dai team medici di UCI e RCS per continuare la gara dopo essere risultato positivo al Covid, in assenza di sintomi e in conformità al protocollo UCI. Tuttavia, ha iniziato a sviluppare sintomi nella notte tra lunedì e martedì e, per precauzione e preservare la sua salute, tornerà a casa per riposare. Nel team, si registra il forfait anche dell’estone Rein Taaramae a causa di problemi allo stomaco.