Lega Serie A, inizia l’assemblea sui diritti tv. Scaroni: “Ottimista per il derby”

“Se sono ottimista per il derby di questa sera? Molto, sono sempre ottimista”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni nel giorno della semifinale di ritorno di Champions League di stasera tra i rossoneri e l’Inter, entrando nella sede della Lega Serie A prima dell’odierna assemblea dei club incentrata sull’approvazione dei diritti tv dal 2024. Bocche cucite, invece, per i dirigenti nerazzurri arrivati in via Rosellini. L’euroderby di ritorno inizierà col vantaggio di 2-0 per l’Inter nel match di andata. Stavolta i rossoneri si presentano con Rafa Leao dall’inizio, dopo il forfait nel primo match. L’arbitro della partita sarà il francese Turpin.