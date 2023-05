Napoli, nasce il gruppo fan degli “Ultrassettat”

Farà il suo esordio domenica, nella gara casalinga con l’Inter, il nuovo gruppo di tifosi del Napoli che, nella tribuna disabili, esporranno per la prima volta il loro striscione. Sono gli ‘Ultrassettat’ (Ultras seduti), che da anni, dal settore a loro dedicato, hanno seguito i partenopei campioni d’Italia sin dalla promozione in serie A. “Abbiamo deciso di essere più visibili – ha spiegato all’ANSA Angelo Magurno, uno dei promotori dell’iniziativa –, aggiungendo anche dell’autoironia napoletana sulla nostra condizione di disabili costretti sulle sedie a rotelle”. Alle gare del Napoli vengono ammessi 40 disabili che, acquistando on line i biglietti, si assicurano con i loro accompagnatori i posti a loro riservati.

”La cifra è irrisoria – spiega Magurno –, ma solo in pochi di noi riescono ad acquistare i biglietti. In passato altri settori dello stadio avevano dei posti riservati ai disabili raggiungibili senza barriere architettoniche e sarebbe bello che la società ed il Comune, che si sono sempre mostrati sensibili alle nostre vertenze, si attivassero per ripristinarli”. A sostenere Magurno nell’iniziativa altri due suoi amici, Diego Riccio e Crescenzio Papa, anche loro del gruppo ‘Ultrassettat’. ‘‘Siamo dall’anno della promozione in serie A e domenica mostreremo con orgoglio il nostro striscione – anticipa al telefono Magurno – sperando, per il prossimo anno di portarlo in curva e seguire le gare con i nostri amici ultras. Da quel settore ho visto una sola partita Champions, e che partita, Napoli – Aiax 4-2! Uno dei ricordi più belli vissuti al Maradona prima del sogno che io e i miei amici stiamo vivendo ora”.