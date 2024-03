Serie A femminile, la Roma blinda la vetta a Milano: battuta l’Inter 2-1

Sale a sei la striscia di vittorie consecutive in campionato della Roma femminile. E ad arrendersi stavolta è l’unica squadra ad aver battuto le giallorosse in questa stagione di Serie A femminile: l’Inter. La squadra nerazzurra cade in casa per 2-1 contro la capolista del campionato in questa poule Scudetto, che vede le giallorosse in testa a +13 dalla Juventus seconda. La partita si era subito messa in discesa per la Roma. Al 7′, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Kumagai esce vincitrice da una serie di rimpalli e deposita in rete. L’Inter prova a spingere sull’acceleratore, ma la prima della classe riesce a difendersi con ordine. Nel secondo tempo però l’Inter cresce ulteriormente e mette in difficoltà la Roma. Per il pareggio – meritato – bisogna aspettare il 59′. Cambiaghi sfonda sulla sinistra e crossa al centro Bonfantini, che realizza il sesto gol stagionale e il secondo da ex contro le ragazze di Spugna. Nel finale si abbassano i ritmi, ma sull’unica occasione a disposizione, la Roma trova il vantaggio che avvicina ulteriormente il secondo Scudetto consecutivo: Troelsgaard lascia partire la conclusione dal limite dell’area e trova la deviazione di Bowen che inganna Cetinja. La Roma torna nella Capitale con un vantaggio di +13 dalla seconda, aspettando l’impegno della Juventus contro la Fiorentina in programma domani.