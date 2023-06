Giro del Delfinato 2023, risultati e classifica terza tappa: Laporte concede il bis

Il corridore della Jumbo Visma, Christophe Laporte, vince la della terza tappa del Giro del Delfinato 2023, la Monistrol-sur-Loire – Le Coteau di 191,3 chilometri. Il francese consolida la maglia gialla battendo in volata l’irlandese Sam Bennett della Bora Hansgrohe e l’olandese Dylan Groenewegen del Team Jayco Alula. Per Laporte si tratta del secondo successo nell’arco di soli tre giorni; quarto posto per Matteo Trentin, che ottiene un nuovo piazzamento.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

Pronti via sono soltanto due corridori, Burgaudeau e Milesi, a riuscire a prendere un discreto vantaggio sul gruppo. Ad un certo punto Milesi si stacca e resta il solo francese a condurre l’azione in solitaria, vincendo il primo GPM di giornata davanti a Latour e Delaplace. Dopo la discesa, in cui Jonas Vingegaard deve fare i conti con un piccolo problema meccanico, arriva il traguardo volante di Sainte-Foy-Saint-Sulpice, dove Laporte batte Alaphilippe e Trentin. Ad aggiudicarsi il secondo ed ultimo GPM della tappa, la Côte de Pinay, è Dylan Van Baarle. Nella volata finale la maglia gialla Christophe Laporte vince la sua seconda tappa in tre giorni davanti a Sam Bennett e Dylan Groenewegen.

ORDINE DI ARRIVO 3^ TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2023