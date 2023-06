Problemi whatsapp, messenger e facebook oggi: come risolvere

Problemi con WhatsApp, Messenger o Facebook oggi, martedì 6 giugno? Ecco cosa bisogna fare per risolverli. Numerosi utenti hanno riscontrato dei problemi nell’utilizzo dei social targati Meta, che all’improvviso hanno smesso di funzionare. E’ dunque probabile che ci sia qualche problema interno, magari tecnico, che impedisce agli utenti di usarli come di consueto. Come risolvere dunque? La risposta è: utilizzare la connessione dati. Tali social non vanno infatti se si è connessi al proprio Wi-Fi, bensì funzionano regolarmente una volta impostata la connessione del proprio cellulare. Non è chiaro se e quanto tempo ci vorrà per risolvere tali problemi: fatto sta che per il momento è possibile ricorrere a questo metodo per continuare a navigare in rete o messaggiare con altre persone.