Giro Catalogna 2023, risultati e classifica 2^ tappa: colpo di Ciccone, beffati Roglic ed Evenepoel

Colpaccio di Giulio Ciccone nella seconda tappa del Giro di Catalogna 2023. Il corridore italiano della Trek Segafredo, infatti, si impone a Sant Feliu du Guixols in 4h13’37” davanti a due colossi del ciclismo come lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e il campione del mondo in carica, il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Un successo estremamente importante sia per il ciclista abruzzese, sia per tutto il movimento italiano che ripone buona parte delle proprie speranze per il futuro proprio in Ciccone. Ques’ultimo adesso è appaiato al secondo posto nella classifica generale ad Evenepoel, mentre la maglia rossa resta sulle spalle di Roglic, anche se la corsa spagnola è soltanto all’inizio Ecco l’ordine di arrivo della seconda tappa del Giro di Catalogna 2023:

ORDINE DI ARRIVO 2^ TAPPA GIRO CATALOGNA 2023

Giulio Ciccone ITA (Trek Segafredo) 4h13’37” Primoz Roglic SLO (Jumbo Visma) s.t. Remco Evenepoel BEL (Soudal Quick-Step) s.t Mikel Landa SPA (Bahrain Victorious) +11″ Adam Yates GBR (UAE Emirates) +11″ Joao Almeida (POR (UAE Emirates) +11″ Esteban Chaves COL (EF) +15″ Michael Woods CAN (Israel Premier Tech) +15″ Jai Hindley AUS (Bora Hansgrohe) +15″ Cian Uijtdebroeks BEL (Bora Hansgrohe) +15″

CLASSIFICA GENERALE