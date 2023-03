Tabellino Grosseto-Arezzo 2-1: marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Nel Gruppo F andava di scena il derby toscano fra Grosseto ed Arezzo in quel del Torneo di Viareggio. Ad avere ragione alla fine di una partita molto equilibrata è stato il Grossetto grazie alla doppia marcatura di Generali che aveva portato i biancorossi sul 2-0. A nulla è valso il rigore realizzato al 90esimo di Zhupa per l’Arezzo che quindi inaugura la competizione con una sconfitta. Nello stesso girone in scena Sampdoria-UYSS New York. Di seguito il tabellino del match.

GROSSETO (3-5-2): 1 Cirillo; 11 Cipollini (1′ st 20 Passalacqua), 10 Capoduri, 26 Veronesi; 17 Messini (31′ st 24 Turbanti), 4 Battistoni (33′ st 2 Affabile), 6 Bojinov (15′ st 7 Arzilli), 21 Persicci (16′ st 14 De Dominicis), 18 Moscatelli; 16 Generali (16′ st 5 Arrigucci), 23 Rotondo (45′ st 27 Zarone). All. Mariani.

AREZZO (4-3-3): 12 Fecit; 26 Pericolini, 6 Di Gregorio (31′ st 17 Parretti,), 5 Stopponi, 13 Barbagli (13′ st 3 Sanarelli); 2 Scichilone, 10 Bonavita (13′ st 14 Verdini), 8 Parisi (38′ st 20 Artini); 7 Canneva (5′ st 25 Pernici), 9 Pasquali, 11 Zhupa.All. Bernardini.

ARBITRO: Manuel Marchi di Siena (Lorenzo Reali di Siena – Simone Lo Bello di Siena).

RETI: pt 39′ Generali; st 7′ Generali, 46′ Zhupa rig.