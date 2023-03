Gand-Wevelgem 2023: startlist e favoriti, caccia a Van Aert

La stagione fiamminga prosegue il suo avvicinamento al Giro delle Fiandre con la Gand – Wevelgem, classica giunta alla sua edizione numero 85. Rispetto all’E3 di Harelbelke e al Giro delle Fiandre, la Gand – Wevelgem è però una corsa storicamente più semplice, con meno muri e dunque più adatta alle ruote veloci. Nel passato in varie edizioni la corsa è stata decisa in volata più o meno ristretta, ma non sono mancate anche azioni individuali. La corsa si presenta dunque aperta a più soluzioni, con alcuni che proveranno ad attaccare da lontano e altri che cercheranno di tenere la corsa chiusa per giocarsi tutto in volata.

Per quanto visto nelle ultime corse ed anche con la fantastica prova ad Harelbeke, Wout Van Aert si presenta il favorito numero uno di giornata. Il belga ha vinto la corsa nel 2021 ed ha tutte le carte in regola per ottenere il bis. La forma è strepitosa e sicuramente si farà vedere già da lontano per provare a fare selezione. Il campione della Jumbo Visma sarà affiancato da Christophe Laporte, che lo scorso anno si piazzò al secondo posto dietro Biniam Girmay e da Olav Kooij, velocista puro che in caso di corsa chiusa potrebbe fortemente dire la sua essendo uno dei migliori sprinter puri di questo inizio di stagione.

Come detto pocanzi la Gand – Wevelgem è una corsa dove ci sono possibilità di volata con un gruppo abbastanza numeroso ed in tal caso i principali indiziati sono Jasper Philipsen e Tim Merlier. I due velocisti del Belgio hanno ottenuto rispettivamente 3 e 4 vittorie in stagione e in caso di volata pura sarebbero gli indiziati principali per trionfare. Alla Quick Step con Tim Merlier ci sarà anche Fabio Jakobsen, in uno dei suo primi test in carrierà sul pavè, oltre che gli uomini per fare corsa dura e attaccare da lontano come Kasper Asgreen, Florian Senechal e Yves Lampaert. In casa Alpecin invece vista l’assenza già prevista di Mathieu Van der Poel ad affiancare il capitano Jasper Philipsen ci sarà il solito Soren Kragh Andersen, autore di un buon inizio di stagione e sempre pronto a sorprendere il gruppo con azioni nel finale se la squadra dovesse concederglielo in casi di problemi per il capitano. Il vincitore del 2020 Mads Pedersen è sempre molto temibile visto il suo buon passo sui muri e sul ottimo sprint che lo rendono ostico per tutti, in particolare in questa corsa dove ha sempre dimostrato di trovarsi a suo agio. Con lui Jasper Stuyven, che lo scorso anno si piazzò al quarto posto in questa corsa di casa.

Chi vinse a sorpresa nel 2022 è Biniam Girmay, che nelle ultime corse di un giorno si è visto poco ma alla Tirreno – Adriatico aveva dimostrato una buona condizione. In caso di volata pura cercheranno di giocarsi le loro chance Sam Bennett, Arnaud Demare, Fernando Gaviria, Arnaud De Lie, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen e Pascal Ackermann. Dovranno invece muoversi da lontano per cercare di fare risultato Matej Mohoric, Filippo Ganna, Stefan Kung e Alberto Bettiol.