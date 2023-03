Milan-Fiorentina oggi in tv: orario e diretta streaming Playoff Serie A femminile 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Milan-Fiorentina, match valido per la seconda giornata della Poule Scudetto 2022/23. Le rossonere tornano in campo al PUMA House of Football dopo il ko nella prima giornata contro la Juventus. Le due formazioni si trovano entrambe a quota 34 punti in classifica al quarto e quinto posto. Appuntamento oggi, domenica 26 marzo, alle ore 14.30. La partita verrà trasmessa in diretta su TimVision e su Milan Tv (disponibile su Dazn).