Favoriti Brugge-De Panne 2023 ciclismo: grande sfida tra i migliori velocisti

Le due settimane di gare che portano al Giro delle Fiandre iniziano mercoledì 22 marzo con la prima classica belga, la Brugge – De Panne. La corsa che fino al 2017 era programmata su tre giorni, dal 2018 è una classica di un giorno con un percorso pianeggiante, dedicato ai velocisti puri. La maggior parte dei migliori sprinter del panorama ciclistico internazionale han deciso di iscriversi a questa corsa che presenta una starlist di livello eccezionale. L’unica assenza di rilievo per quanto riguarda i velocisti puri è quella di Tim Merlier, vincitore lo scorso anno, mentre tutti gli altri si presenteranno ai nastri di partenza di Brugge.

IL PERCORSO

Per quanto visto fino ad ora in stagione il favorito numero uno può essere Jasper Philipsen.

Il belga ha infatti vinto due tappe alla Tirreno – Adriatico sconfiggendo buona parte dei velocisti presenti in questa corsa, piazzandosi secondo nell’unica volata dove non ha trionfato, sconfitto da Fabio Jakobsen. L’olandese anche a De Panne sarà il rivale numero uno del belga, avendo vinto oltre alla Tirreno – Adriatico anche una tappa alla Vuelta a San Juan in Argentina. Il velocista che ha alzato più volte le braccia al cielo in stagione è Sam Welsford, che ha vinto due volte alla Vuelta a San Juan e una volta in una semiclassica belga, anche se nessuna di queste tre vittorie è di livello World Tour.

Un altro sprinter che sta ottenendo ottimi risultati ultimamente è Olav Kooij, 21enne olandese che alla Parigi – Nizza ha conquistato una tappa sconfiggendo un parterre di rilievo e che lo scorso anno qui si è piazzato al quinto posto. Il vincitore del 2021 Sam Bennett tenterà di ottenere il bis, ma in stagione non vince da fine gennaio, pur essendosi sempre piazzato nelle volate successive con ben tre secondi posti e due terzi posti. Dylan Groenewegen, che ha invece vinto questa corsa nel 2019 e ha chiuso secondo lo scorso anno, ha vinto due corse in stagione tra cui una a livello World Tour all’UAE Tour, ma ha deluso nella campagna italiana tra Tirreno – Adriatico e Milano – Torino, dove ha ottenuto solo un secondo posto su quattro volate disputate.

Si è piazzato varie volte in top 10 nelle volate anche Fernando Gaviria, che ancora deve trovare la giusta alchimia con il nuovo treno al Team Movistar. Il velocista che in questo inizio di stagione ha deluso maggiormente è Caleb Ewan, che ha ottenuto solo tre secondi posti e sta ancora cercando la miglior condizione, ma in caso la trovasse sarebbe chiaramente molto temibile. Come lui non hanno vinto neanche una corsa nel 2023 un po’ a sorpresa Pascal Ackermann (qui due volte sul podio) e Arnaud Demare, che cercheranno dunque il primo squillo stagionale. Sembra difficile che un corridore diverso possa imporsi con un parterre così importante, ma cercheranno di ottenere almeno un piazzamento in volata anche Gerben Thijssen, Juan Sebastian Molano, Phil Bauhaus, Jordi Meeus, Edward Theuns, Maximilian Walscheid e Mark Cavendish.