Brugge-De Panne 2023 ciclismo: il percorso della classica belga

Archiviata la prima classica monumento della stagione il ciclismo internazionale si sposta a Nord, in Belgio, per iniziare la campagna di avvicinamento al Giro delle Fiandre ed alla Parigi – Roubaix. Mercoledì 22 marzo 2023 va in scena la prima classica belga, la Brugge – De Panne, che fino al 2017 era corsa di tre giorni, mentre dal 2018 è diventata una corsa di un giorno dedicata ai velocisti. Il percorso di 211 chilometri che porta il gruppo da Brugge a De Panne è infatti completamente pianeggiante e non presenta alcuna asperità, per cui con tutta probabilità sarà una volata di gruppo a decidere la corsa.

I FAVORITI

Dopo il primo tratto in linea è previsto un circuito nei dintorni di De Panne di 48 chilometri, da ripetere per tre volte. I corridori potranno così studiare perfettamente il percorso specialmente negli ultimi chilometri, in modo tale da essere pronti per l’ultima decisiva tornata. Come spesso accade in Belgio ci saranno alcuni tratti di pavè da affrontare durante la giornata, ma nulla di preoccupante che possa togliere dalla sfida il nutrito palco di velocisti puri presenti. Il pericolo principale per loro saranno le strade strette ed il corredo urbano, come rotatorie e spartitraffico, per cui come ogni volata sarà molto importante una buona posizione in gruppo.