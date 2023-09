Europei ciclismo 2023, Bennati: “Filippo Ganna ci sarà”

“Percentuale all’Europeo? Lo chiediamo a Benna. Ci sentiamo stasera”. Lo aveva detto Filippo Ganna dopo la sedicesima tappa della Vuelta, ai microfoni del sito specializzato Bicisport, a proposito della sua partecipazione alla rassegna continentale su strada. E il Ct della nazionale azzurra di ciclismo su strada, Daniele Bennati ha fatto chiarezza sul suo profilo Twitter: “Ai tanti che mi chiedono e per sgombrare il campo da voci che si rincorrono, posso tranquillamente anticipare che Filippo Ganna parteciperà agli Europei Strada in Olanda (24 Settembre). Il 18, dopo la Vuelta, i nomi dei convocati e maggiori dettagli”, ha scritto il tecnico. Poco dopo è arrivato il retweet del diretto interessato: “La maglia azzurra. Grazie Benna”. In Spagna Ganna aveva detto: “Dovrò fare delle scelte, ma ogni giorno mi sento e mi sto confrontando con il commissario tecnico Bennati, dunque decideremo insieme prendendo, mi auguro, la decisione migliore per il gruppo azzurro”. E la decisione è stata presa.