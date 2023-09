NBA, Oklahoma City Thunder al lavoro per costruire una nuova arena da 900 milioni di dollari

Importante progetto in cantiere per gli Oklahoma City Thunder, al lavoro per costruire una nuova arena di gioco e legare la franchigia alla città fino al 2050. L’attuale Paycom Center ha 21 anni ed è la seconda arena più piccola dell’intera lega, perciò il proprietario Clay Bennett non ci ha pensato due volte a investire per costruirne una nuova. Anche perché dei 900 milioni di dollari totali, lui dovrà sborsarne “solamente” 50 grazie a prestiti bancari e fondi pubblici. L’eventuale via libera si avrà solo 12 dicembre, data del voto pubblico previsto, tuttavia il sindaco David Holt e il city manager Craig Freeman hanno già presentato il progetto, che dovrebbe generare circa 3.000 posti di lavoro e generare ricavi pari a 600 milioni di dollari all’anno.