Ciclismo, Europei Drenthe 2023 cronometro donne Elite: percorso e favorite

Le favorite e il percorso della cronometro donne Elite degli Europei 2023 di ciclismo su strada, in programma nella regione olandese di Drenthe dal 20 al 24 settembre. Le migliori interpreti della disciplina si sfidano per il titolo continentale su un tracciato di 29,8 chilometri completamente pianeggiante, lo stesso che sarà poi utilizzato dai colleghi uomini. La prova è adatta agli specialisti delle crono, con pochissime curve e la possibilità di sviluppare velocità davvero elevate. Andiamo quindi a scoprire quali sono le atlete più attese.

CRONOMETRO DONNE ELITE: ORARI, TV E STREAMING

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

LE FAVORITE – La donna da battere è senza dubbio Marlen Reusser, che sarà l’ultima a prendere il via e cercherà il tris consecutivo dopo gli ori europei del 2021 e del 2022. Le altre in questo momento sembrano competere per secondo e terzo posto, ma l’elvetica dovrà comunque guardarsi da atlete del calibro di Lotte Kopecky, Riejanne Markus, Juliette Labous e Anna Kiesenhofer giusto per dirne alcune. L’Italia schiera Alessia Vigilia e Vittoria Guazzini, con quest’ultima che sicuramente ha qualche chance in più di strappare un piazzamento di peso.

La planimetria della cronometro