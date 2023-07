Beach volley, Elite 16 Montreal: Ranghieri e Carambula ai quarti di finale

Alex Ranghieri e Adrian Carambula avanzano ai quarti di finale nel torneo Elite 16 di beach volley in scena a Montreal, in Canada. La coppia azzurra ha terminato al primo posto la pool C con un bottino di due vittorie e una sconfitta, ottenendo dunque il pass diretto per i quarti. L’unico stop è arrivato nell’ultimo match del girone nella battaglia contro i brasiliani Evandro e Arthur, che hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-17, 15-12).