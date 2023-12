Ciclocross, Van der Poel passa anche nell’Exact Cross a Mol davanti a Van Aert

Mathieu Van der Poel passa anche nell’Exact Cross a Mol non dando nessuna chance alla concorrenza ed agli altri ciclisti. L’olandese non ha dato scampo agli altri ciclisti, con Gianni Veermersch, giunto sesto, è arrivato a più di quattro minuti e mezzo.

Il principale duello fra Van der Poel e Veermersch si è accesso sin dalle prime battute con il Campione del Mondo che sferra subito l’affondo che vale la gara in sostanza staccando il secondo. Nel prosieguo della gara vicino a Van der Poel cercano di stare al passo Van Aert e Hermans, che però non riescono a stare al passo del Campione del Mondo nel corso della gara. Altro trionfo per l’olandese che corona un periodo d’oro con un altro super successo.