Napoli, allenamento in vista della Roma: Lindstrom in palestra insieme a Olivera

Il Napoli si è allenato al Konami Training Center in vista della sfida di campionato all’Olimpico contro la Roma. I partenopei hanno lavorato sul campo 2 con una sessione di riscaldamento e torello. Il gruppo poi ha svolto esercizi di rapidità con partitella a chiudere la sessione. Lavoro in palestra per Lindstrom a causa della lombalgia insieme a Olivera. Non si sono allenati Contini, sindrome influenzale, e Terapie per Elmas.