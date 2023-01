Ciclocross, Van Aert travolge Van der Poel e trionfa a Zonhoven

Il grande protagonista della prova di Coppa del Mondo di ciclocross sul circuito di Zonhoven è Wout Van Aert. Il talento belga conquista l’ottava vittoria su 11 gare nonché il 33° podio su 35 cross. Numeri da sballo per il fiammingo, che ha inoltre asfaltato il rivale Van der Poel, dandogli 1’23” all’arrivo. Ciò che fa scalpore, però, è che non c’è stata mai gara tra i due, con Van Aert in fuga già dopo i primi giri. A completare il podio è il belga Sweeck (+1’31”). Ora una settimana di stop prima del cross di Benidorm, in Spagna, e soprattutto il Mondiale di Hoogerheide, in programma il 5 febbraio, che vedrà riaccendersi il duello tra i due.