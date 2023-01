La trattativa per il trasferimento di Ruslan Malinovskyi dall’Atalanta al Marsiglia è in dirittura d’arrivo. Secondo “L’Equipe”, ci sarebbe ormai l’accordo fra i due club col 29enne ucraino che passerebbe all’OM con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro più 3 di bonus. Malinovskyi è atteso già domani in città e, quando scatterà il riscatto, firmerà col Marsiglia fino al 2026.