Ciclismo, Vuelta Andalucia 2023: Pogacar vince la quarta tappa, Rota chiude terzo

Si è conclusa la quarta tappa della Vuelta Andalucia 2023. A vincere è il solito Tadej Pogacar. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates chiude in 4:01.11 salendo sul gradino più alto del podio per la terza volta su quattro. A seguire Enric Mas della Movistar in 4:01.14 e l’italiano Lorenzo Rota in 4:01.20 che riesce a mettersi dietro nella volata Mikel Landa. Buona prova anche di Damiano Caruso che si mette in top ten posizionandosi in 9ª posizione in 4:01.44. Nella classifica generale Pogacar allunga su Landa e Buitrago. Rota entra nei primi dieci e sale all’ottavo posto subito dietro l’altro azzurro Caruso.