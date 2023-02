Aston Villa-Arsenal, clamoroso autogol del Dibu Martinez in pieno recupero (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

Sfortuna nera per il Dibu Martinez, il portiere campione del mondo con l’Argentina che costringe il suo Aston Villa alla sconfitta interna contro l’Arsenal, che vince 2-3 nel recupero proprio con un autogol dell’estremo difensore. Tiro da fuori di Jorginho, palla sul legno ma poi sbatte sulla testa inerme del portiere e si insacca dentro. Rete decisiva per il risultato e potrebbe pesare tanto nella corsa alla Premier League. In alto ecco il video.