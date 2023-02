Ciclismo, Vuelta a Andalucia: Bernal costretto al forfait

La Vuelta a Andalucia, in partenza domani, perde uno dei suoi protagonisti. Infortunatosi al ginocchio sinistro due settimane fa e costretto al ritiro dal Tour de San Juan quando era quarto assoluto, il colombiano Egan Bernal non ha recuperato in tempo ed è stato costretto al forfait. Dopo aver consultato un’ultima volta lo staff medico del team Ineos Grenadiers, il vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d’Italia 2021 ha preferito non correre rischi e rimandare il suo ritorno in gruppo, probabilmente in occasione della Parigi-Nizza. Niente sfida contro lo sloveno Tadej Pogacar.