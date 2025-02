Finisce con due mesi d’anticipo la regular season di Victor Wembanyama. Secondo quanto riportato dal giornalista e insider di ESPN Shams Charania, il futuro volto dell’Nba non potrà tornare il campo per il resto della stagione. Al lungo dei San Antonio Spurs è stata trovata una trombosi venosa alla spalla destra. La franchigia texana ritiene che si tratti di un caso isolato, ma seguiranno accertamenti per scongiurare complicazioni inaspettate. Un coagulo di sangue che ferma Wembanyama dopo 46 partite giocate. Il classe 2004 transalpino, alla sua seconda stagione regolare in NBA, stava guidando San Antonio (12a a Ovest, 3.5 gare di distanza dai Warriors) verso la conquista di un posto ai Playoff con una media di 24.3 punti, 11.2 rimbalzi e 3.8 stoppate, cifre che gli hanno permesso di presenziare per la prima volta all’All-Star Game.

Come cambia la stagione di San Antonio

Una vera e propria mazzata alla stagione degli Spurs, che stavano tentando di agganciare gli ultimi posti buoni per disputare i play-in. La squadra di Popovich, sempre a riposo a casa dopo l’ictus sofferto nei primi mesi di stagione, al momento occupa il 12° posto nella Western Conference con 23 vittorie e 29 sconfitte. Cinque le vittorie di differenza con Golden State, che si trova in 10ª piazza con 28 vittorie e 27 sconfitte, stesso score di Sacramento. In mezzo Phoenix con 26 vittorie e 28 sconfitte. Una rincorsa alla 10ª posizione che ora si complica enormemente. Grande sfortuna soprattutto per via della trade per portare De’Aaron Fox in Texas che mirava proprio ad agguantare i play-in. Molto probabilmente, se l’infortunio di Wembanyama si fosse verificato qualche settimana fa, ovvero prima della chiusura del mercato, lo scambio con Sacramento non sarebbe arrivato e si sarebbe potuto puntare sul tanking (e su Cooper Flagg) in vista del draft della prossima stagione.

Ora gli Spurs si ritrovano senza la loro stella e senza un vera e propria riserva nel comparto lunghi. Con Wembanyama fuori dai giochi, tutto il carico della produzione offensiva pure di San Antonio andrà a gravare sulle spalle di Fox. Devin Vassell sarà la seconda scelta in attacco, mentre Chris Paul dovrà probabilmente prendere qualche tiro in più di quelli che prendeva prima. Harrison Barnes resta nel ruolo di ala grande. Il sostituto di Wembanyama potrebbe essere Jeremy Sochan, che ha perso gradualmente il podio nel corso della stagione in favore proprio di Barnes. Le alternative sono Bismack Biyombo e Sandro Mamukelashvili.

I prossimi impegni degli Spurs

21/02 – vs Phoenix Suns in casa (ore 03.30)

22/02 – vs Detroit Pistons in casa (ore 02.30)

24/02 – vs New Orleans Pelicans in trasferta (ore 01.00)

26/02 – vs New Orleans Pelicans in trasferta (ore 02.00)

27/02 – vs Houston Rockets in trasferta (ore 03.30)

02/03 – vs Memphis Grizzlies in trasferta (ore 02.00)

03/03 – vs Oklahoma City Thunder in casa (ore 01.00)

05/03 – vs Brooklyn Nets in casa (ore 02.30)